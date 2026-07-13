Andrea Prapugicu convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per i Giochi del Mediterraneo
Andrea Prapugicu è stato convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per partecipare ai Giochi del Mediterraneo. La selezione arriva in seguito alle sue recenti prestazioni considerate di alto livello. La convocazione è ufficiale ed è stata comunicata in data 13 luglio 2026. La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo rappresenta un passo importante nel percorso dell’atleta.
Arezzo, 13 luglio 2026 – Prapugicu Andrea convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per i Giochi del Mediterraneo: un riconoscimento atteso dopo le prestazioni eccellenti. Il giovane nuotatore si prepara per la prestigiosa competizione internazionale, forte delle sue recenti medaglie e finali. Grande entusiasmo nel mondo del nuoto aretino per la recente convocazione di Andrea Prapugicu, (classe 2003, tesserato con Virtus Buonconvento), ai prestigiosi Giochi del Mediterraneo. La competizione, che vedrà la partecipazione di atleti da tutto il bacino del Mediterraneo, si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre, con le gare di nuoto in programma dal 22 al 25 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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