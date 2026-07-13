andrea prapugicu convocato dalla federazione italiana nuoto per i giochi del mediterraneo

Notizia in breve

Andrea Prapugicu è stato convocato dalla Federazione Italiana Nuoto per partecipare ai Giochi del Mediterraneo. La selezione arriva in seguito alle sue recenti prestazioni considerate di alto livello. La convocazione è ufficiale ed è stata comunicata in data 13 luglio 2026. La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo rappresenta un passo importante nel percorso dell’atleta.