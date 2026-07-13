Anche quest’estate il Po sta avendo un bel po’ di problemi

Il livello del Po è sceso nuovamente, con l’acqua salata che risale sempre di più nel delta. Se non pioverà, l’acqua disponibile durerà solo pochi giorni per l’irrigazione. Nelle ultime settimane, il fiume si è abbassato molto, causando problemi all’agricoltura, alla pesca e agli animali che vivono nel corso d’acqua.

L’acqua salata risale sempre di più il delta, e se non piove l’acqua disponibile basterà per l’irrigazione solo per pochi giorni Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell’agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di Bacino del Po ha detto che se non piove, l’acqua disponibile basta a garantire l’irrigazione dei campi solo per altri dieci giorni. Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio, la portata media del Po a giugno è stata di gran lunga inferiore rispetto alla portata media storica, cioè quella registrata nello stesso mese tra il 1991 e il 2020. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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