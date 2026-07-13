Anche l’Inter ci prova per Stones nuovo duello di mercato lanciato alla Juventus | le ultimissime

Notizia in breve

L’Inter ha avviato i sondaggi per il difensore inglese, entrando in corsa con la Juventus che lo segue da tempo. La trattativa dell’Inter dipende dalla possibile uscita di Pavard, mentre la Juventus rischia di perdere uno dei profili più quotati per la propria linea difensiva. Entrambe le società hanno avviato contatti, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle mosse di mercato nelle prossime settimane.