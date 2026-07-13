Anche l’Inter ci prova per Stones nuovo duello di mercato lanciato alla Juventus | le ultimissime
L’Inter ha avviato i sondaggi per il difensore inglese, entrando in corsa con la Juventus che lo segue da tempo. La trattativa dell’Inter dipende dalla possibile uscita di Pavard, mentre la Juventus rischia di perdere uno dei profili più quotati per la propria linea difensiva. Entrambe le società hanno avviato contatti, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle mosse di mercato nelle prossime settimane.
di Luca Fioretti L’Inter piomba sul difensore inglese seguito dai bianconeri: sondaggi avviati, l’affondo dipende dall’uscita di Pavard. La Juventus rischia di veder sfumare uno dei profili più prestigiosi accostati alla propria difesa nel corso di queste ultime settimane. L’ Inter è infatti piombata improvvisamente su John Stones, accendendo i radar del mercato internazionale per blindare la propria retroguardia. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, il club di Viale della Liberazione ha avviato sondaggi esplorativi lampo, con contatti andati in scena anche in giornata per testare la disponibilità del difensore del Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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