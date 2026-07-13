Anan Khalaili all'Inter l'affare è saltato | perché il Coni non ha concesso l'idoneità sportiva

Anan Khalaili non potrà trasferirsi all’Inter perché il Coni non ha concesso l’idoneità sportiva. L’Istituto di Medicina dello Sport ha rifiutato la richiesta dopo aver effettuato controlli aggiuntivi sul calciatore. La normativa italiana in materia di idoneità sportiva è più severa rispetto ad altri Paesi.

L'Istituto di Medicina dello Sport ha confermato il parere negativo dopo controlli ulteriori sul calciatore. In Italia la normativa è molto più stringente rispetto ad altri Paesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Khalaili all'Inter per 25 milioni (e non solo): come siamo arrivati a questi livelli...

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