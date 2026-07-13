Amorim benedice Gila | 5’ di colloquio e confronto tattico
L’allenatore del Milan ha dedicato circa cinque minuti a un confronto tattico con un difensore, già inserito come leader nel reparto difensivo della squadra. Durante l’incontro, si è notato un dialogo diretto tra i due, con l’allenatore portoghese che ha mostrato attenzione verso il giocatore, già ex Lazio. Le immagini delle sessioni di allenamento ritraggono chiaramente il confronto tra i due.
Lo spagnolo è già il leader della difesa del nuovo Milan: l’allenatore portoghese ha subito preso sotto la sua di protezione l’ex-giocatore della Lazio, guardare le immagini per credere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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