Amorim benedice Gila | 5’ di colloquio e confronto tattico

Notizia in breve

L’allenatore del Milan ha dedicato circa cinque minuti a un confronto tattico con un difensore, già inserito come leader nel reparto difensivo della squadra. Durante l’incontro, si è notato un dialogo diretto tra i due, con l’allenatore portoghese che ha mostrato attenzione verso il giocatore, già ex Lazio. Le immagini delle sessioni di allenamento ritraggono chiaramente il confronto tra i due.