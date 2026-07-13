amici da settembre non solo canto e ballo ma anche sport

Da settembre, Amici includerà anche una sezione dedicata allo sport, oltre alle tradizionali classi di danza e canto. La fascia pomeridiana Rivoluzione adAmicida sarà confermata anche quest’anno. La novità riguarda l’introduzione di un segmento sportivo all’interno del programma. Nessuna modifica è stata annunciata per le altre sezioni, che continueranno a essere trasmesse come in passato. La trasmissione manterrà la sua programmazione pomeridiana abituale.

Da settembre Amici potrà avere anche una quota sportiva, oltre alla classe di danza e di canto. Confermata la fascia pomeridiana Rivoluzione adAmicida quest’anno. L’edizione che è andata in onda nella precedente stagione non ha soddisfatto le aspettative, sia in termini di ascolti sia in termine di seguito sui social.Maria De Filippi ha quindi inteso che c’è bisogno di una rivoluzionee in questi giorni ci sono state tante indiscrezioni, tra cuila scomparsa del daytimeda Canale 5. AdessoChirivela chela fascia pomeridiana continuerà ad esserci ma la rivoluzione su cui punta la conduttrice è ben diversa.L’idea infatti è quella di inserire altre discipline nel talent e non concentrarsi più solo sul ballo e sul canto, bensì anche sullo sport. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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