Gli ambientalisti hanno protestato contro il taglio di pini e altri alberi nel cantiere dell’ex colonia Mater Dei a Riccione. La pineta è stata devastata, secondo le loro accuse. Dopo le contestazioni precedenti per il taglio di otto pini in un’altra località, questa volta si sono concentrati sulla zona di Riccione, evidenziando l’abbattimento di alberi in un’area precedentemente verde.

Ambientalisti di nuovo all’attacco contro l’ abbattimento di pini e altri alberi. Dopo le proteste del Wwf e della Lipu per il taglio di 8 pini all’istituto ’Marco Polo’ di Rimini, ora nel mirino c’è il cantiere dell’ex colonia Mater Dei a Riccione. Qui il gruppo Club del sole (che gestisce numerosi camping tra Rimini, Riccione e il resto d’Italia) ha avviato i lavori di riqualificazione per realizzare un nuovo villaggio turistico. "Alla faccia del meno cemento e più verde – attacca la Lipu – Nel progetto si parla di edifici in legno, lagune naturali e maggiore attenzione all’ambiente. Ma le fotografie scattate in questi giorni mostrano una realtà ben diversa: la pineta che caratterizzava l’area è stata in larga parte distrutta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambientalisti in rivolta: "Devastata a Riccione la pineta dell’ex colonia"

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