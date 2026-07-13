Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo di Wimbledon, battendo in quattro set Alexander Zverev dopo quasi quattro ore di partita. L’azzurro ha superato avversari di livello e ha dimostrato di poter entrare in un club di giocatori rinomati, secondo le parole di un esperto. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 7-6.

Jannik Sinner vince ancora una volta Wimbledon facendo il bis dell’edizione scorsa. Il fuoriclasse azzurro ha saputo avere la meglio di un coriaceo Alexander Zverev in 4 set e quasi 4 ore di gioco. Un trionfo senza mezzi termini e di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia da un dato particolare: “ Perchè ai punti avrebbe dovuto vincere Sinner nel primo set? Zverev fa la sua partita ottiene gli stessi punti dell’altoatesino in risposta ma il discorso è un altro. Per due ore ha tenuto percentuali complessive assurde. Arriva sul 5-4 del secondo set con l’80% di prime messe in campo ma altrettanto con prime e seconde in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Sinner può entrare in un club rinomato. Perde solo per situazioni particolari”

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