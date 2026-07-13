Negli ultimi tempi le maxi borse stanno conquistando il settore della moda uomo, superando le tradizionali mini bag. Questa tendenza si sta affermando come elemento distintivo, sostituendo le silhouette essenziali e le palette neutre che avevano caratterizzato lo stile maschile per anni. Le grandi borse stanno diventando un elemento di spicco nelle collezioni, attirando attenzione e modificando le scelte di accessori degli uomini. La transizione si riscontra nelle sfilate e nelle proposte di vari brand, che offrono modelli di dimensioni più generose.

Per anni la moda maschile è sembrata giocare sul sicuro. Silhouette essenziali, palette neutre, sneaker da collezione e, al massimo, una piccola borsa a tracolla per dimostrare di essere “nel giro”. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Sempre più uomini stanno abbandonando gli accessori d iscreti per scegliere borse oversize che diventano il vero punto focale del look. Non è solo una questione di praticità. Le maxi bag stanno diventando una dichiarazione di stile e raccontano una mascolinità molto più libera, meno rigida e decisamente più divertente. Se fino a ieri l’accessorio protagonista era la micro crossbody, nel 2026 la regola sembra essere una sola: più la borsa è grande, meglio è. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Altro che mini bag: la nuova ossessione della moda uomo sono le maxi borse (e sì, stanno rubando la scena a tutto il resto)

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