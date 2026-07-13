Altro che mini bag | la nuova ossessione della moda uomo sono le maxi borse e sì stanno rubando la scena a tutto il resto
Negli ultimi tempi le maxi borse stanno conquistando il settore della moda uomo, superando le tradizionali mini bag. Questa tendenza si sta affermando come elemento distintivo, sostituendo le silhouette essenziali e le palette neutre che avevano caratterizzato lo stile maschile per anni. Le grandi borse stanno diventando un elemento di spicco nelle collezioni, attirando attenzione e modificando le scelte di accessori degli uomini. La transizione si riscontra nelle sfilate e nelle proposte di vari brand, che offrono modelli di dimensioni più generose.
Per anni la moda maschile è sembrata giocare sul sicuro. Silhouette essenziali, palette neutre, sneaker da collezione e, al massimo, una piccola borsa a tracolla per dimostrare di essere “nel giro”. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Sempre più uomini stanno abbandonando gli accessori d iscreti per scegliere borse oversize che diventano il vero punto focale del look. Non è solo una questione di praticità. Le maxi bag stanno diventando una dichiarazione di stile e raccontano una mascolinità molto più libera, meno rigida e decisamente più divertente. Se fino a ieri l’accessorio protagonista era la micro crossbody, nel 2026 la regola sembra essere una sola: più la borsa è grande, meglio è. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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