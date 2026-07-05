Il sindaco di Dugenta ha dichiarato che la mancanza di una fermata ad Afragola penalizza la regione del Sannio. La sua posizione si riferisce alla decisione di non includere una fermata ad Afragola nel progetto Alta Velocità. Il sindaco ha anche espresso soddisfazione per l’apertura della stazione AVAC, ora denominata “Dugenta – Frasso Telesino”, considerandola un risultato importante per il territorio.

Accogliamo con favore l’apertura della stazione AVAC e la nuova denominazione in “Dugenta – Frasso Telesino”, un risultato importante per il nostro territorio. Siamo però rimasti profondamente basiti nell’apprendere che i treni che percorreranno la nostra linea ferroviaria proseguiranno solo via Aversa, senza effettuare fermata ad Afragola, via Cancello. La fermata ad Afragola rappresenterebbe un collegamento fondamentale per consentire ai cittadini del Sannio di raggiungere più rapidamente Napoli e il resto del Paese attraverso l’Alta Velocità. Escluderla significa mortificare ancora una volta le aree interne e penalizzare le legittime esigenze di mobilità del nostro territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Alta Velocità, il sindaco di Dugenta: “Senza fermata ad Afragola il Sannio viene penalizzato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alta Velocità, il sindaco Di Cerbo protesta: “Scelta inaccettabile per Dugenta”Il sindaco di Dugenta ha protestato contro la decisione di non includere il suo comune nella tratta dell’Alta Velocità “Dugenta – Frasso Telesino”.

Treni regionali, da domani fermata a Napoli Afragola: nuovi collegamenti anche per il SannioDa domani, 70 treni regionali tra Napoli e le località vicine fermeranno a Napoli Afragola nei giorni feriali.

Temi più discussi: Alta velocità, il Comune ribadisce il no al Salto del Montone a Setteca' / Comunicati / Novità / Homepage; Alta velocità, il sindaco Giordani: Da Ferrovie dello Stato nessuna risposta; Alta velocità, il sindaco Caruso: Fondi ridotti e mancano le coperture finanziare certe. Scippo ai danni della Calabria · LaC News24; Alta velocità, si sblocca il nodo di Vicenza ma il progetto accende lo scontro politico: A raso l'uscita a est della città.

Ha travolto ed ucciso una 16enne perché stava impennando la moto? Sui suoi profili social postava video dove guidava ad alta velocità con una mano sola. I residenti segnalavano da mesi le gare notturne su quella strada. #Messina. Il Sindaco aveva Pilat x.com

E se ci venisse offerto di costruire la prima ferrovia ad alta velocità delle Filippine, ma la condizione è che sarà costruita dalla Cina reddit

Alta Velocità, le ultime dichiarazioni continuano a far discutere: l’appello disperato di 19 associazioni calabresi alle IstituzioniUn appello al Presidente della Regione Calabria, al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, alla deputazione parlamentare calabrese, al Sindaco di Catanzaro, al Sindaco di Cosenza, al Sinda ... strettoweb.com

Alta velocità, il sindaco Giordani: Da Ferrovie dello Stato nessuna rispostaOggi, 1 luglio, il primo cittadino di Padova torna a sollecitare un confronto con l'azienda sul potenziamento dello scalo ferroviario padovano e chiede di sbloccare il progetto da 98 milioni di euro. padovaoggi.it