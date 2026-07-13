Alta cucina senza culto dell’ego

Una scena di ristorazione di alta cucina vede chef al lavoro in cucine moderne, con piatti elaborati e presentazioni curatissime. Negli ultimi vent'anni, questa realtà si è evoluta, accompagnata da premi, classifiche e servizi di copertina. La narrazione si concentra su storie di chef e i loro successi, creando un immaginario di eroismo e competizione. La scena si caratterizza per un forte senso di spettacolarità e attenzione ai dettagli.

L’alta cucina è un dispositivo potente di costruzione dell’identità. Negli ultimi vent’anni ha alimentato un immaginario fatto di premi, classifiche, copertine, storytelling eroici. Tutto ruota attorno a un nome, inciso sulla porta, ripetuto nei comunicati, celebrato e adorato, che spesso sui social network ha attenzione e visibilità. È il trionfo della personalizzazione del successo. Ma un ristorante non è un monologo: ma un organismo complesso fatto di relazioni, competenze, gerarchie, fragilità, condivisione. È una macchina collettiva che funziona solo se ogni ingranaggio è rispettato. Quando invece il riconoscimento si concentra su una sola persona, la pressione scende gerarchicamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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