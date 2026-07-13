Alta cucina senza culto dell’ego

Un nuovo rapporto tra chef e cucina si sta affermando, con meno attenzione all’ego e più focus sulla qualità e sulla condivisione. Negli ultimi vent’anni, il settore ha visto un aumento di premi, classifiche e copertine, creando un’immagine eroica e competitiva. Tuttavia, l’attenzione si sta spostando verso un approccio più umile e collaborativo, ridimensionando il ruolo dell’individualità e puntando sulla sostanza delle proposte culinarie.

L’alta cucina è un dispositivo potente di costruzione dell’identità. Negli ultimi vent’anni ha alimentato un immaginario fatto di premi, classifiche, copertine, storytelling eroici. Tutto ruota attorno a un nome, inciso sulla porta, ripetuto nei comunicati, celebrato e adorato, che spesso sui social network ha attenzione e visibilità. È il trionfo della personalizzazione del successo. Ma un ristorante non è un monologo: ma un organismo complesso fatto di relazioni, competenze, gerarchie, fragilità, condivisione. È una macchina collettiva che funziona solo se ogni ingranaggio è rispettato. Quando invece il riconoscimento si concentra su una sola persona, la pressione scende gerarchicamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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