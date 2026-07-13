Xabi Alonso ha dichiarato di voler mantenere Enzo Fernandez al Chelsea, rispondendo semplicemente “Sì” alla domanda sulla speranza di trattenere il centrocampista argentino. La sua risposta è arrivata dopo che aveva chiuso la porta a un'eventuale uscita di Fernandez dal club. Alonso ha anche rivendicato un ruolo di rilievo come manager del Chelsea, sottolineando il suo desiderio di continuare a lavorare con il giocatore.

2026-07-13 18:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Xabi Alonso ha chiarito che vuole che Enzo Fernandez rimanga al Chelsea, dicendo semplicemente: “Sì” quando gli è stato chiesto se sperava di mantenere il centrocampista argentino allo Stamford Bridge. Fernandez è stato collegato con un trasferimento dal Chelsea quest’estate, con il Real Madrid precedentemente pubblicizzato come possibile destinazione, ma Alonso sembra aver bloccato quel trasferimento durante la sua presentazione come nuovo allenatore del club lunedì. “Abbiamo parlato”, ha detto Alonso. “Ma, come puoi capire, quello che abbiamo detto rimarrà privato.” Fernandez, attualmente in preparazione per la semifinale della Coppa del Mondo dell’Argentina contro l’Inghilterra, sarebbe disposto a lasciare il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Alonso chiude la porta all’uscita di Fernandez prima di rivendicare un “onore” come manager del Chelsea

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