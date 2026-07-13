Oltre 6.000 persone in Piemonte devono sostenere di tasca propria i costi dell’immunoterapia allergene-specifica. La denuncia riguarda la difficoltà nel ricevere coperture pubbliche per le cure, che spesso sono gratuite o parzialmente rimborsate in altre regioni. La situazione riguarda principalmente soggetti con allergie respiratorie, che devono affrontare spese che possono arrivare a diverse centinaia di euro. La mancanza di copertura pubblica crea disuguaglianze nell’accesso alle terapie.

È sempre più critica la situazione per migliaia di cittadini piemontesi affetti da allergie respiratorie, costretti a pagare di tasca propria l’ immunoterapia-allergene specifica. Dopo la scadenza del 26 aprile 2025 della gara regionale centralizzata per l’acquisto del trattamento, infatti, la gestione delle terapie è diventata disomogenea sul territorio piemontese. “Non può essere la residenza a decidere chi ha il diritto di curarsi”, dichiarano dall’associazione nazionale di pazienti Respiriamo Insieme Aps. Allergie, 6mila pazienti coinvolti . Oggi, a seconda dell’Asl di appartenenza, alcuni pazienti continuano a ricevere regolarmente il trattamento, mentre altri si vedono costretti ad acquistarlo privatamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allergie, oltre 6mila pazienti piemontesi costretti a pagarsi le cure: la denuncia

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