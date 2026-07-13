Allenarsi tra una sirena e l’altra | NRG la squadra di calcio femminile di Kiev che fa del pallone un atto di resistenza
A Kiev, una squadra di calcio femminile si allena due volte a settimana, il martedì e il sabato. Le sessioni si svolgono tra il suono delle sirene di allarme, che interrompono spesso gli allenamenti. La squadra continua a praticare il calcio in un contesto segnato dalla guerra iniziata più di quattro anni fa, con le esercitazioni che si svolgono tra le sirene di emergenza.
C’è una squadra che si allena due volte a settimana, il martedì e il sabato. Detta così, sembra una storia come tante altre. Se non fosse che questa squadra è a Kiev, e che a Kiev, da più di quattro anni, tutto è stato trasfigurato dalla guerra d’invasione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Anche un allenamento del martedì. Si chiama NRG, ed è la protagonista della nuova puntata di Inpat-Expat, il podcast di Fabio e Raniero — stavolta, per la prima volta, interamente in inglese. Chi è NRG, la squadra “dove ogni donna può essere se stessa”. NRG esiste dal 2003 ed è l’unico club di calcio femminile amatoriale dell’Ucraina fondato da non professionisti, indipendente dalla federazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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