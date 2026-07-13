C’è una squadra che si allena due volte a settimana, il martedì e il sabato. Detta così, sembra una storia come tante altre. Se non fosse che questa squadra è a Kiev, e che a Kiev, da più di quattro anni, tutto è stato trasfigurato dalla guerra d’invasione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Anche un allenamento del martedì. Si chiama NRG, ed è la protagonista della nuova puntata di Inpat-Expat, il podcast di Fabio e Raniero — stavolta, per la prima volta, interamente in inglese. Chi è NRG, la squadra “dove ogni donna può essere se stessa”. NRG esiste dal 2003 ed è l’unico club di calcio femminile amatoriale dell’Ucraina fondato da non professionisti, indipendente dalla federazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allenarsi tra una sirena e l’altra: NRG, la squadra di calcio femminile di Kiev che fa del pallone un atto di resistenza

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