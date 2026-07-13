Allegri stasera a cena con De Laurentiis dopo l’incontro del presidente per Vergara
Massimiliano Allegri è stato visto a cena con il presidente di una squadra di calcio, dopo un incontro legato a un trasferimento. È la prima volta che Allegri si trova nella città, con poche persone ad aspettarlo. La visita è stata confermata da un giornalista di Sky Sport, che ha riferito della sua presenza nel capoluogo. Non sono stati resi noti dettagli sull'incontro o sui motivi della visita.
La prima giornata napoletana di Allegri. A Sky Sport Massimo Ugolini racconta la prima giornata napoletana di Massimiliano Allegri. Pochi tifosi del Napoli ad accoglierlo. Ottimo. Ad accogliere Spalletti alla stazione Tav di Afragola non c’era nessuno. “È atterrato da Linate intorno alle 13.2o, pochi tifosi presenti, due dirigenti del Napoli ad accoglierlo. Ha vari appuntamenti in città. Probabilmente andrà a scegliere la casa dove abiterà, il suo staff ha già visionato un po’ di case zona Posillipo. Poi l’appuntamento è a Castel Volturno per prendere visione dell’ufficio e del centro sportivo del Napoli. E poi molto probabilmente a cena incontro con Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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