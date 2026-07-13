Allegri stasera a cena con De Laurentiis dopo l’incontro del presidente per Vergara

Notizia in breve

Massimiliano Allegri è stato visto a cena con il presidente di una squadra di calcio, dopo un incontro legato a un trasferimento. È la prima volta che Allegri si trova nella città, con poche persone ad aspettarlo. La visita è stata confermata da un giornalista di Sky Sport, che ha riferito della sua presenza nel capoluogo. Non sono stati resi noti dettagli sull'incontro o sui motivi della visita.