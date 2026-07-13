Allegri sbarca a Napoli il programma del tecnico Retroscena mercato | no a Brahim Diaz

Max Allegri è tornato a sedersi sulla panchina di una squadra di Serie A, questa volta al Napoli. Dopo l’esperienza al Milan e un passato da calciatore, si è presentato a Castel Volturno per il suo nuovo incarico. Nel mercato, ha detto no a un trasferimento di Brahim Diaz. Sono passati ventotto anni dall’ultima volta in cui ha vestito la maglia del club, allora in Serie B.

Ventotto anni dopo, Max Allegri veste di nuovo la maglia del Napoli. Il 1998 con la retrocessione in Serie B, da calciatore, è ormai lontano. Adesso il livornese cerca il riscatto come allenatore dopo la delusione al Milan e muove i primi passi a Castel Volturno., Oggi l'arrivo al centro sportivo azzurro, dove Max incontrerà il suo staff per pianificare la stagione e i primi giorni di raduno. Test medici per i giovanissimi già da oggi, mentre da domani, martedì, arriveranno alcuni dei big non impegnati con le nazionali, come Di Lorenzo e Hojlund. Domani, tra le altre cose, la presentazione ufficiale del tecnico con conferenza stampa alle 11. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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