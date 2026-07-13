Allegri è atterrato a Napoli | inizia la sua avventura in azzurro – VIDEO

Allegri è atterrato a Napoli, visibile in un video mentre cammina con passo ondeggiante, sorriso appena accennato o aperto. Indossa una giacca scura e jeans, mentre si dirige verso l’ingresso di un hotel. La scena mostra il suo arrivo, senza commenti o dichiarazioni ufficiali. La sua presenza nel capoluogo campano segna l’avvio della sua avventura in azzurro.

Ed eccolo qui, finalmente in carne e ossa, con la sua solita camminata ondeggiante, il sorriso sornione, ora appena accennato, ora a tutto spiano sul volto. Massimiliano Allegri è a Napoli. Il video de Il Mattino lo riprende al suo atterraggio all’aeroporto di Capodichino. Allegri a Napoli: il video. Max Allegri è arrivato a Napoli: inizia ufficialmente la sua avventura sulla panchina azzurra. Domani la presentazione al San Carlo. Di Gennaro Arpaia. #ilmattino #napoli #allegri pic.twitter.comM6ArjgxddH — Il Mattino (@mattinodinapoli) July 13, 2026 Ricordiamo che domani, alle 11:30, ci sarà la sua presentazione ufficiale al Teatro San Carlo. Gli obiettivi del neo tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ho perso le speranze sul nostro campionato

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Ecco Allegri! L'allenatore azzurro è sbarcato a Capodichino: comincia la sua avventuraMassimiliano Allegri è sbarcato a Napoli nel primo pomeriggio: ad attenderlo il club manager del club azzurro Antonio Sinicropi. tuttonapoli.net