Allegri è arrivato a Napoli | la sfida più attesa della sua carriera

Alle 13.30, l’allenatore è atterrato all’aeroporto di Capodichino e si è diretto subito a Castel Volturno. La visita coincide con una delle partite più attese della sua carriera. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o agli impegni successivi.

ALLEGRI SBARCATO A NAPOLI. Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli alle 13.30 all’aeroporto di Capodichino, per poi raggiungere subito Castel Volturno. Il nuovo allenatore del Napoli alloggerà nei prossimi giorni nel centro città, in contatto costante con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, prima di partire venerdì mattina per Dimaro, in Val di Sole, dove inizierà il ritiro il 17 luglio. Domani è prevista la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo. Quando è arrivato Massimiliano Allegri a Napoli e cosa ha in programma per la presentazione e il ritiro di Dimaro?. Massimiliano Allegri ha messo piede a Napoli alle 13.30, dribblando i pochi curiosi presenti all’esterno dell’aeroporto di Capodichino, in quello che sarà il primo di tanti viaggi che il tecnico farà da casa sua verso la città partenopea nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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