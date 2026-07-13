Allegri è a Napoli | primi confronti operativi e cena con ADL e Manna

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova esperienza come allenatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, ha svolto i primi incontri sul campo e ha partecipato a una cena con il direttore generale e il dirigente responsabile. Questa è la prima fase delle attività ufficiali del tecnico con il club napoletano.

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina partenopea. Come scrive sull’edizione odierna il quotidiano Il Mattino, prende ufficialmente il via l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese inizierà la sua esperienza dal Training Center di Castel Volturno, dove avrà i primi incontri con la dirigenza, lo staff medico e i collaboratori che lo accompagneranno nel corso della stagione. Ad accoglierlo ci saranno il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato a Napoli per seguire personalmente i primi passi del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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