Alle 6:30 del mattino, una trincia rompe il silenzio, segnando l’inizio delle attività estive in città. La redazione dell’Ortica ha analizzato i gruppi Facebook locali per monitorare i dibattiti dei cittadini. Non si tratta di stabilire chi abbia ragione, ma di osservare le discussioni che animano la comunità. L’attività rumorosa dell’estate aretina sembra essere ormai una consuetudine, creando un sottofondo acustico che accompagna le giornate nella città.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i grandi dibattiti cittadini. Non per stabilire chi abbia ragione, impresa che richiederebbe almeno tre commissioni, una conferenza dei servizi e l’intervento pacificatore della Madonna del Conforto. Più modestamente, ci interessa vedere come un problema reale riesca a trasformarsi, commento dopo commento, nel ritratto perfetto dell’aretino contemporaneo. La domanda stavolta era semplice: “A che ora possono iniziare i lavori rumorosi la mattina?” Una richiesta apparentemente innocente. Ma Facebook, com’è noto, non riconosce le domande semplici. Le considera una provocazione personale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alle sei e mezzo canta la trincia: l’estate aretina col sonno in deroga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A caccia dell'estate perenne, cambiare emisfero ogni sei mesi è un business. Vantaggi (e costi) del lavoro che migra col soleOgni sei mesi, professionisti si spostano dall'Europa verso l’emisfero australe, come Australia, Sudafrica e Brasile, per seguire l’inizio della...

Leggi anche: Il campus internazionale InDanza&InArte torna nell’estate aretina

Argomenti più discussi: Luca Dirisio all’Alpàa: Il pubblico che canta con me è il traguardo più importante; Una serata ’senza fine’ al Buonamici. Anna Maria Castelli canta Vanoni; Delia: Sogno Sanremo e un featuring con Carmen Consoli. I talent? È alienante passare da… - Gabriele Parpiglia; Serj Tankian: Cosa aspettarsi dai System of a Down a Milano? Esplosioni.