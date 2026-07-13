Alberto Alessandri è stato ufficialmente proclamato presidente della Provincia di Pesaro Urbino. La cerimonia si è svolta questa mattina alle 10 in viale Gramsci, con la proclamazione pubblica. Alessandri, attuale sindaco di Cagli, ha dichiarato di essere molto felice per l’incarico.

Pesaro, 13 luglio 2026 – Alberto Alessandri, sindaco di Cagli è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro Urbino. Oggi alle 10 in viale Gramsci avverrà la proclamazione ufficiale. Resterà in carica per i prossimi tre anni, un anno in meno del periodo istituzionale, dal momento che il mandato da sindaco terminerà nel 2029. Ha vinto sullo sfidante Maurizio Gambini, sindaco di Urbino. A lui vanno 44748 voti ponderati, mentre a Gambini vanno 34.943 preferenze dal valore ponderato. Hanno votato 510 amministratori su 652 aventi diritto. Alta l’affluenza pari al 78,22%. I numeri sono ancora ufficiosi, ma l’indicazione uscita dalle urne è chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto Alessandri è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro Urbino: “Sono molto felice”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandri nuovo presidente, il centrodestra si prende la Provincia di Pesaro e Urbino

Notizie e thread social correlati

Presidente della Provincia. Alessandri candidato. E ora occhio a GambiniL’elezione del nuovo presidente della Provincia si avvicina e rappresenta una sfida politica complessa.

Provincia di Pesaro-Urbino, il giorno delle elezioni. I seggi e lo scrutinio ‘ponderato’Oggi si svolgono le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, con seggi aperti dalle 8 alle 20.

Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Pesaro e Urbino, Alberto Alessandri eletto nuovo presidente; Alberto Alessandri eletto presidente della Provincia di Pesaro e Urbino; Provincia di Pesaro e Urbino, Alberto Alessandri è il 21esimo presidente; Alessandri si commuove: Se eletto, sarò trasparente.

La Provincia deve tornare a essere la casa dei Comuni, al fianco dei sindaci. Oggi ad Acqualagna, con il Presidente Francesco Acquaroli, abbiamo ribadito il sostegno ad Alberto Alessandri, candidato a Presidente della Provincia di Pesaro Urbino. Forza Albe x.com

Alessandri nuovo presidente, il centrodestra si prende la Provincia di Pesaro e Urbino: battuto GambiniPESARO - Scatta l’era di Alberto Alessandri in via Gramsci. Il sindaco di Cagli è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. A lui vanno 44748 voti ponderati mentre Maurizio Gambini, sind ... msn.com

Risultati elezioni provinciali Pesaro e Urbino, Alberto Alessandri eletto nuovo presidenteLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni provinciali Pesaro e Urbino, Alberto Alessandri eletto nuovo presidente ... tg24.sky.it