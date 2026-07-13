Alberto Alessandri è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro Urbino | Sono molto felice

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alberto Alessandri è stato ufficialmente proclamato presidente della Provincia di Pesaro Urbino. La cerimonia si è svolta questa mattina alle 10 in viale Gramsci, con la proclamazione pubblica. Alessandri, attuale sindaco di Cagli, ha dichiarato di essere molto felice per l’incarico.

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Pesaro, 13 luglio 2026 –  Alberto Alessandri, sindaco di Cagli è il nuovo presidente della Provincia di Pesaro Urbino. Oggi alle 10 in viale Gramsci avverrà la proclamazione ufficiale. Resterà in carica per i prossimi tre anni, un anno in meno del periodo istituzionale, dal momento che il mandato da sindaco terminerà nel 2029. Ha vinto sullo sfidante Maurizio Gambini, sindaco di Urbino. A lui vanno 44748 voti ponderati, mentre a Gambini vanno 34.943 preferenze dal valore ponderato. Hanno votato 510 amministratori su 652 aventi diritto. Alta l’affluenza pari al 78,22%. I numeri sono ancora ufficiosi, ma l’indicazione uscita dalle urne è chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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