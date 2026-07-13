Al via la raccolta fondi Tutti per il Venezuela Nei supermercati del gruppo Unicomm
Oggi è partita la raccolta fondi intitolata “Tutti per il Venezuela” nei supermercati del gruppo Unicomm, tra cui le catene Famila, Emi e gli ipermercati Emisfero. La campagna si svolge in tutti i punti vendita del gruppo, che è socio di SELEX Gruppo Commerciale. L’iniziativa prevede la raccolta di donazioni da parte dei clienti per sostenere progetti umanitari. La promozione durerà fino a una data da definirsi.
13 luglio 2026 - Inizia oggi in tutti i supermercati Famila, Emi e negli ipermercati Emisfero del Gruppo Unicomm, socio di SELEX Gruppo Commerciale, la raccolta fondi " Tutti per il Venezuela " promossa per sostenere gli interventi umanitari della Croce Rossa Italiana a favore della popolazione colpita dalle due fortissime scosse di terremoto che hanno interessato il Venezuela lo scorso 24 giugno. In questo momento di grande emergenza, anche un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto concreto. Fino al 2 agosto 2026, negli oltre 160 punti vendita del Gruppo Unicomm, i clienti potranno donare almeno 1 euro direttamente alle casse. L’intero... 🔗 Leggi su Lanazione.it
DMV community rallies for Venezuela earthquake survivors
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