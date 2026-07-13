al via la raccolta fondi tutti per il venezuela nei supermercati del gruppo unicomm

Notizia in breve

Oggi è partita la raccolta fondi intitolata “Tutti per il Venezuela” nei supermercati del gruppo Unicomm, tra cui le catene Famila, Emi e gli ipermercati Emisfero. La campagna si svolge in tutti i punti vendita del gruppo, che è socio di SELEX Gruppo Commerciale. L’iniziativa prevede la raccolta di donazioni da parte dei clienti per sostenere progetti umanitari. La promozione durerà fino a una data da definirsi.