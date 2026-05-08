Raccolta alimentare torna la mobilitazione nei supermercati Coop

Nelle prossime settimane, numerosi supermercati della catena Coop ospiteranno una nuova raccolta alimentare. Oltre 140 punti vendita saranno coinvolti in questa iniziativa, che vede la partecipazione di più di 200 associazioni e circa 2000 volontari. L’obiettivo è raccogliere beni di prima necessità da distribuire a famiglie in difficoltà, mense solidali ed empori della solidarietà.

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Oltre 140 punti vendita coinvolti, più di 200 associazioni e circa 2000 volontari al lavoro per raccogliere beni di prima necessità destinati a famiglie in difficoltà, mense solidali ed empori della solidarietà. Sabato 9 maggio torna la raccolta alimentare promossa da Fondazione Il Cuore si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Nei supermercati Coop arriva la 'Gaza Cola': "100% apartheid free" / FOTO‘Gaza Cola’ arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze: l’iconica lattina nata nel 2023 da un’idea dell’attivista e regista palestinese Osama Qashoo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Solidarietà nei supermercati Unicoop Etruria: torna la raccolta alimentare Dona la spesa; Alimenta la solidarietà: sabato 9 maggio torna l’appuntamento con la raccolta alimentare; Emporio della Solidarietà. C’è la raccolta alimentare. Ma servono volontari; Raccolta alimentare, la Diocesi di Prato cerca volontari. Firenze, il 9 maggio torna la raccolta alimentare da UnicoopIn oltre 140 supermercati sarà possibile acquistare i beni di prima necessità destinati a mense, empori e famiglie toscane ... lanazione.it Unicoop Firenze, torna l'appuntamento con la raccolta alimentare nei punti venditaSabato 9 maggio torna, in oltre 140 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni ... 055firenze.it Anche nei supermercati Coop elbani la raccolta alimentare di beneficenza “Dona la spesa” x.com RACCOLTA ALIMENTARE LA PRIMA È ANDATA BENE!!! Ieri pomeriggio è iniziata la RACCOLTA ALIMENTARE promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. I giovani consiglieri del CCRR hanno allestito il primo punto raccolta della cam - facebook.com facebook