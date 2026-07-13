AJ Styles cambia ruolo dal ring all’altare | Ora posso celebrare matrimoni
AJ Styles, noto wrestler della WWE, ha ottenuto l’abilitazione a celebrare matrimoni. Questa nuova qualifica gli permette di svolgere funzioni civili legate al matrimonio, oltre alla carriera nel wrestling. Ha già ricevuto il suo primo incarico in questa veste. La modifica del ruolo rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando era principalmente un atleta nel ring.
AJ Styles ha aggiunto un nuovo titolo al suo curriculum, ma questa volta non ha nulla a che vedere con il wrestling. La leggenda della WWE è infatti diventata ufficialmente abilitata a celebrare matrimoni e ha già il suo primo incarico. Durante The Phenomenally Retro Podcast, Styles ha raccontato l’insolita novità, spiegando che uno dei suoi amici più cari gli ha chiesto di officiare un momento speciale nella vita della sua famiglia: “Adesso officiare matrimoni. Esatto”. Il “Phenomenal One” ha raccontato che la richiesta è arrivata da un amico. La figlia dell’uomo sta per sposarsi e desiderava che fosse proprio Styles a celebrare la cerimonia: “Uno dei miei migliori amici, che ho conosciuto al college e con cui sono rimasto molto legato, ha una figlia che sta per sposarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
My Sister Stole My Fianc — I Crashed Her Wedding Ceremony
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Matrimoni 2026, la Gen Z supera i Millennial all’altare: dal ritorno del massimalismo all’AI, ecco i 10 bridal trend
AEW: Un omaggio ad AJ StylesDurante l’evento AEW Double or Nothing, Samoa Joe ha eseguito un Styles Clash su Will Ospreay.