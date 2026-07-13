AJ Styles ha aggiunto un nuovo titolo al suo curriculum, ma questa volta non ha nulla a che vedere con il wrestling. La leggenda della WWE è infatti diventata ufficialmente abilitata a celebrare matrimoni e ha già il suo primo incarico. Durante The Phenomenally Retro Podcast, Styles ha raccontato l’insolita novità, spiegando che uno dei suoi amici più cari gli ha chiesto di officiare un momento speciale nella vita della sua famiglia: “Adesso officiare matrimoni. Esatto”. Il “Phenomenal One” ha raccontato che la richiesta è arrivata da un amico. La figlia dell’uomo sta per sposarsi e desiderava che fosse proprio Styles a celebrare la cerimonia: “Uno dei miei migliori amici, che ho conosciuto al college e con cui sono rimasto molto legato, ha una figlia che sta per sposarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles cambia ruolo, dal ring all’altare: “Ora posso celebrare matrimoni”

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My Sister Stole My Fianc — I Crashed Her Wedding Ceremony

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