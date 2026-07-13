Agente Lobotka | Può lasciare Napoli solo per qualcosa di speciale

L'agente di Lobotka ha affermato che il centrocampista del Napoli può lasciare la squadra solo per un’opportunità davvero speciale. Attualmente, il calciatore ha un contratto fino a giugno con un’opzione per un altro anno. La sua permanenza nel club sembra la soluzione più probabile, a meno che non si presenti un'offerta che lo porti altrove.

Branislav Jasurek, agente del calciatore del Napoli Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di SPORT.sk. “Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un’opzione per un ulteriore anno, quindi l’ipotesi più probabile è che rimanga al club. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è il ruolo di Lobotka nel club. Al momento non ci sono offerte specifiche”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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