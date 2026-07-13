Una ragazza di 17 anni è rimasta grave dopo un incidente ad Afragola, nella tarda serata di ieri. Lo scooter sul quale era passeggera si è scontrato con un'auto in via Benedetto Croce. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Incidente ad Afragola, nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, lo scooter sul quale una 17enne era passeggera è finito contro un'autovettura, in via Benedetto Croce. La minorenne è ora ricoverata in prognosi riservata. È stata portata prima al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi al Cardarelli. Vittima di politrauma, è attualmente ricoverata al reparto di neurochirurgia. I conducenti di auto e scooter sono rimasti illesi. Indagini in corso per chiarire dinamica incidente a cura dei Carabinieri della Compagnia di Casoria. . 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Afragola, scooter contro auto: grave una 17enne

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