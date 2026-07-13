Addio all' ex emiro del Qatar che non ha mai dimenticato Brindisi e l' ospitalità di nonna Teresa

È morto l'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Ricordato per aver guidato la trasformazione del suo Paese, aveva un legame speciale con Brindisi, dove aveva soggiornato grazie all’ospitalità di una nonna pugliese. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli. La sua figura ha lasciato un segno nella storia del Qatar e nei ricordi di chi lo aveva incontrato durante le visite in Italia.

Addio allo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar: l'uomo che ha trasformato il suo Paese e che non ha mai dimenticato l'ospitalità di una nonna pugliese. Nella storia dello sceicco – scomparso ieri all’età di 74 anni – c’è un capitolo intimo e leggendario che brilla più delle sue miliardarie acquisizioni e che lascia intravedere l’animo profondo e autentico di un uomo che, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, «è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l’inconfondibile impronta della sua leadership». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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