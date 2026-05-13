Addio! Il triste annuncio sul famoso comico e conduttore TV

Da tvzap.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a Cecina il comico e conduttore radiofonico Leonardo Sartogo, di 66 anni. Conosciuto per le sue attività nel mondo dello spettacolo e il suo impegno nel volontariato, Sartogo si è spento nelle ultime ore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, che ricordano la sua presenza nel panorama televisivo e radiofonico. La famiglia ha annunciato il lutto attraverso un messaggio pubblico.

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Si è spento a Cecina Leonardo Sartogo, 66 anni, comico, cabarettista e conduttore radiofonico noto anche per il suo impegno nel volontariato. Da tempo conviveva con una grave patologia respiratoria, la fibrosi cistica, che negli anni aveva inciso profondamente sulla sua quotidianità. La sua storia, segnata da cure complesse e da un lungo periodo di dipendenza dall’ossigeno, era diventata anche un racconto pubblico: Sartogo aveva infatti scelto di condividere con lucidità e semplicità il proprio percorso, alternando ricostruzioni mediche e momenti personali. Negli ultimi anni, la malattia lo aveva portato a una fase particolarmente delicata, con la necessità di un trapianto di polmone come unica strada per provare a recuperare respiro e autonomia.🔗 Leggi su Tvzap.it

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