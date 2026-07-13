È scomparso all’età di 96 anni Don Iwerks, ingegnere e inventore che ha contribuito allo sviluppo delle tecnologie Disney. È deceduto presso l’Ojai Community Memorial Care Center in California. Iwerks è stato un pioniere nel settore dell’animazione e dell’intrattenimento, lavorando dietro ai capolavori della casa di produzione. La sua morte è stata annunciata dalle fonti ufficiali.

Il mondo del cinema, dell’animazione e dell’intrattenimento dice addio a Don Iwerks, ingegnere, inventore e pioniere delle tecnologie Disney, scomparso all’età di 96 anni presso l’Ojai Community Memorial Care Center, in California. La notizia è stata confermata dalla Disney e riportata dalla rivista specializzata Variety. Figlio di Ub Iwerks, il leggendario animatore che insieme a Walt Disney contribuì alla nascita di Topolino, Don ha raccolto l’eredità del padre trasformandola in una carriera straordinaria, durata oltre sei decenni e capace di cambiare profondamente il modo di fare cinema e di vivere le esperienze nei parchi a tema. Pur essendo rimasto spesso lontano dai riflettori, il suo lavoro ha avuto un impatto enorme sull’evoluzione dell’intrattenimento moderno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al genio che cambiò per sempre la Disney: dietro i suoi capolavori c’era lui

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