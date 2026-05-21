Il tema del bullismo viene affrontato attraverso l'importanza dell'impegno civile, considerato un elemento chiave per contrastarlo. Secondo alcune dichiarazioni recenti, coinvolgere le persone in azioni di responsabilità e solidarietà può aiutare a sviluppare empatia e a rafforzare il senso di comunità. La discussione si concentra sulla necessità di ricostruire il senso di appartenenza collettiva come strumento di prevenzione e di contrasto a comportamenti aggressivi tra i giovani.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'impegno civile è uno degli antidoti più potenti contro il bullismo, perché responsabilizza, crea empatia e trasforma l'‘io' in ‘noi'”. Lo ha dichiarato il Direttore generale dell'Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo oggi alla Maratona del bullismo a piazza Mastai, Roma. Nel suo intervento, Vittimberga ha richiamato il ruolo delle istituzioni nel creare “fiducia sociale”, sostenendo che la lotta al bullismo non possa essere affidata soltanto a scuola e famiglie ma debba coinvolgere “istituzioni, mondo del lavoro, sport, cultura e comunicazione”. Il Direttore generale dell'Inps ha inoltre rivendicato la scelta dell'Istituto di dialogare con i giovani, anche attraverso “i loro linguaggi, dai fumetti al gaming, fino allo sport e ai social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Vittimberga: "Impegno civile è uno degli antidoti, ricostruire il Noi"

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