Bullismo Vittimberga | Impegno civile è uno degli antidoti ricostruire il Noi
Il tema del bullismo viene affrontato attraverso l'importanza dell'impegno civile, considerato un elemento chiave per contrastarlo. Secondo alcune dichiarazioni recenti, coinvolgere le persone in azioni di responsabilità e solidarietà può aiutare a sviluppare empatia e a rafforzare il senso di comunità. La discussione si concentra sulla necessità di ricostruire il senso di appartenenza collettiva come strumento di prevenzione e di contrasto a comportamenti aggressivi tra i giovani.
Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'impegno civile è uno degli antidoti più potenti contro il bullismo, perché responsabilizza, crea empatia e trasforma l'‘io' in ‘noi'”. Lo ha dichiarato il Direttore generale dell'Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo oggi alla Maratona del bullismo a piazza Mastai, Roma. Nel suo intervento, Vittimberga ha richiamato il ruolo delle istituzioni nel creare “fiducia sociale”, sostenendo che la lotta al bullismo non possa essere affidata soltanto a scuola e famiglie ma debba coinvolgere “istituzioni, mondo del lavoro, sport, cultura e comunicazione”. Il Direttore generale dell'Inps ha inoltre rivendicato la scelta dell'Istituto di dialogare con i giovani, anche attraverso “i loro linguaggi, dai fumetti al gaming, fino allo sport e ai social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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