Un uomo di 35 anni è deceduto dopo aver combattuto una malattia. Residente da circa dieci anni in una zona di città, era noto per essere anche ingegnere e padre di famiglia. La sua morte è stata annunciata dalla famiglia, che ha riferito della sua lotta contro la malattia fino all’ultimo momento. La comunità si stringe attorno al dolore dei familiari.

IL LUTTO. Manuel De Felice vive in zona Borgo Palazzo da una decina d’anni con la sua famiglia. Ha affrontato la malattia con coraggio fino all’ultimo. Dieci giorni prima di morire aveva regalato al figlio Filippo il suo primo volo Ha destato profonda commozione la scomparsa di Manuel De Felice, morto domenica 5 luglio a soli 35 anni per un male incurabile. Originario di Melzo, una decina di anni fa si era trasferito per amore a Bergamo. Aveva costruito la sua famiglia con Anna e viveva in via Serassi, zona Borgo Palazzo, con il figlio Filippo, di soli 7 anni. Anche in città si era ambientato bene, grazie al suo carattere gioviale. Un anno e mezzo fa Manuel era stato colpito da un mal di schiena che in breve tempo ha purtroppo svelato un brutto male. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Addio a Manuel «Defe», papà e ingegnere dal cuore d’oro: aveva 35 anni

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