L’Autorità di bacino ha approvato un progetto da 30 milioni di euro per una tubatura di 19 chilometri che trasporterà acqua depurata di Firenze ai vivai del distretto pistoiese. L’opposizione ha espresso parere favorevole al progetto, che mira a fornire acqua per il settore del vivaismo. La tratta collegherà le reti di depurazione e irrigazione tra le due aree. La realizzazione del tratto è prevista nei prossimi mesi.

L’Autorità di bacino ha annunciato nei giorni scorsi, come abbiamo riportato su queste pagine, il progetto di una tubatura di 19 chilometri, del costo di 30 milioni di euro, che porterà, nei vivai del Distretto pistoiese, l’acqua depurata di Firenze. Sull’argomento interviene il portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, che ricorda il suo fattivo sostegno a questa ipotesi nelle vesti di ex sindaco di Pistoia, e annuncia la sua richiesta, alla Regione, di sostenere il piano della maxi tubatura per portare acqua depurata nei vivai e nelle serre pistoiesi. "E’ una possibilità – fa sapere Tomasi – alla quale abbiamo lavorato, con la precedente amministrazione comunale, con la segretaria dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale Gaia Checcucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua per il vivaismo. Il "sì" dell’opposizione

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