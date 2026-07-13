Durante un controllo dei carabinieri a Aci Sant’Antonio sono stati sequestrati uccelli e tartarughe protette detenuti illegalmente. Un uomo di 30 anni residente nella zona è stato denunciato per aver tenuto in cattive condizioni e senza autorizzazioni specie protette. I militari hanno rinvenuto gli esemplari all’interno della sua abitazione, che sono stati affidati alle cure di enti autorizzati. La procedura legale è in corso per le eventuali sanzioni previste.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati uccelli e tartarughe durante un controllo dei carabinieri. Un uomo di 30 anni residente ad Aci Sant’Antonio è stato denunciato dai carabinieri per una serie di ipotesi di reato legate alla detenzione illecita di fauna selvatica protetta, ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. L’intervento è stato condotto dai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cites di Catania e dei veterinari dell’ Asp di Acireale. La perquisizione nell’abitazione e nel garage. L’operazione è nata da un’attività investigativa mirata che ha portato i militari a effettuare una perquisizione nell’abitazione dell’indagato e nei locali di pertinenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aci Sant’Antonio, scoperta fauna selvatica protetta detenuta illegalmente: denunciato un 30enne

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