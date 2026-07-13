ACF Arezzo rinnova con Sara Nasoni fino
L'ACF Arezzo ha rinnovato il contratto di Sara Nasoni fino al 30 giugno 2027. La difensore, nata nel 2007, è cresciuta nel settore giovanile della squadra e ha debuttato in prima squadra nella stagione 2023-2024, disputando otto partite.
Arezzo, 13 luglio 2026 – ACF Arezzo annuncia il rinnovo di Sara Nasoni fino al 30 giugno 2027. Cresciuta nel settore giovanile amaranto, il difensore classe 2007 è entrata nel giro della Prima Squadra nella stagione 202324, collezionando un totale di 8 presenze tra le grandi. Nel corso dell'ultima annata è scesa in campo 2 volte nel campionato di Serie B, proseguendo parallelamente il proprio percorso di crescita con la formazione Primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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