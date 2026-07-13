Nel primo pomeriggio, in una frazione di Montignoso, un giovane di 22 anni è stato ferito al torace con un coltello. La vittima è stata trasportata in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell’aggressione.

MONTIGNOSO – Un grave episodio di sangue ha scosso la tranquillità della frazione di Piazza, nel comune di Montignoso, dove un giovane di 22 anni è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento. La richiesta di soccorso è giunta alla centrale operativa del 118 intorno alle 11,50. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima, un ragazzo di 22 anni e residente a Carrara, è stata colpita con un’arma da taglio riportando una profonda ferita al torace e una lesione all’orecchio destro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi d’emergenza inviati dalla Centrale Alta Toscana, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al giovane sul luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Accoltellato al torace in pieno giorno: in ospedale un giovane di 22 anni

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ACCOLTELLAMENTO TRA MINORENNI: LA PISTA DEL REGOLAMENTO DI CONTI | 27/04/2026

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