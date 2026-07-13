Romina Power è stata accolta alla Darsena con applausi e entusiasmo. La cantante e scrittrice ha firmato autografi e ha ricevuto abbracci da numerosi fan. La serata è stata dedicata alla presentazione del suo nuovo libro, attirando un pubblico numeroso che ha seguito con attenzione l’evento. La partecipazione è stata molto partecipata, con molte persone in fila per incontrarla e chiedere un autografo.

E’ stata accolta come una star, tra abbracci, strette di mano. Tanti si sono messi in fila per un autografo. Protagonista Romina Power, l’altra sera, alla Darsena per la presentazione del suo libro. E una sorpresa musicale. Alle 19.30, nella suggestiva cornice del lungofiume, Romina ha incantato il numeroso pubblico, con la sua simpatia e quel carattere solare che sono diventati in questi anni, lungo la strada di una brillante carriera, il suo biglietto da visita. "Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita", il titolo del suo libro. L’artista, tra le pagine, ha guidato il pubblico in un racconto personale fatto di esperienze, riflessioni e tappe di un percorso umano e professionale costruito nel segno dell’ autodeterminazione e della autenticità espressiva e di pensiero, un vero proprio inno alla libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbecedario della mia vita. Romina alla Darsena: "Un fiume di applausi"

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La scomparsa di Ylenia Carrisi la convinzione di Romina Power

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