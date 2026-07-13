a sormano presentazione del libro di donato di poce e mostra di alberto casiraghy

Notizia in breve

A Sormano, si è tenuta una presentazione del libro di Donato Di Poce, critico d’arte, poeta e fotografo, pubblicato recentemente da I Quaderni del Bardo Edizioni. Contestualmente, è stata allestita una mostra dedicata alle opere di Alberto Casiraghy. L’evento si è svolto presso la sede della Fondazione Sormani Prota Giurleo ETS. La presentazione ha coinvolto il pubblico in un approfondimento sulla figura dell’artista e sul suo lavoro.