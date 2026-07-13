A Sormano presentazione del libro di Donato Di Poce e mostra di Alberto Casiraghy
A Sormano, si è tenuta una presentazione del libro di Donato Di Poce, critico d’arte, poeta e fotografo, pubblicato recentemente da I Quaderni del Bardo Edizioni. Contestualmente, è stata allestita una mostra dedicata alle opere di Alberto Casiraghy. L’evento si è svolto presso la sede della Fondazione Sormani Prota Giurleo ETS. La presentazione ha coinvolto il pubblico in un approfondimento sulla figura dell’artista e sul suo lavoro.
SORMANO (CO) – La Fondazione Sormani Prota Giurleo ETS propone un incontro tra Donato Di Poce, poeta, critico d’arte, scrittore, fotografo, autore del libro, recentemente edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, “Alberto Casiraghy. I sogni di un Pulcinoelefante tra Arte e Poesia”, e Alberto Casiraghy, artista, poeta, editore. L’incontro si svolgerà Venerdì 17 luglio alle 16,30; nella stessa occasione verrà inaugurata una mostra di Alberto Casiraghy, le opere saranno esposte sino al 2 agosto. “Alberto Casiraghy. I sogni di un Pulcinoelefante tra Arte e Poesia” esplora l’officina creativa di Alberto Casiraghy a Osnago, definita un “luogo magico di produzione di felicità”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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