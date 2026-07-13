A pochi chilometri da Roma c’è la villa dell’imperatore che sembra una città

A pochi chilometri da Roma c’è una villa dell’imperatore così vasta da sembrare una vera città dell’antichità. Tra palazzi, terme, giardini, biblioteche, portici e grandi specchi d’acqua, il complesso conserva ancora oggi l’impronta monumentale del sovrano che lo volle. Passeggiare tra le sue rovine significa attraversare un universo autonomo, progettato per riunire potere, cultura, bellezza e ricordi di terre lontane. È un viaggio fuori dal tempo da compiere almeno una volta nella vita. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Villa Adriana, il sogno architettonico di un imperatore. La villa della quale stiamo parlando si trova a Tivoli, a circa 28 chilometri da Roma, e fu costruita tra il 118 e il 138 d. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Zenobia di Palmira aveva conquistato un terzo dellimpero.

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Scorci da cartolina a pochi chilometri da Roma: ecco Trevignano Romano, tra il fascino del suo borgo e le acque limpide del lago di Bracciano. IG: visit_lazio #visitrome #visitlazio x.com

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