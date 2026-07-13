A Foligno parte l’era Cori Via agli abbonamenti

A Foligno è iniziata ufficialmente la gestione di Massimo Cori come nuovo presidente della società calcistica. La squadra ha annunciato anche l’attivazione degli abbonamenti per la prossima stagione. Questa modifica si è resa possibile dopo le dimissioni del precedente presidente e del segretario generale. La società ha comunicato il nuovo assetto organizzativo e gestionale, segnando un cambiamento importante nella direzione del club.

Massimo Cori è il nuovo presidente del Foligno. Dopo le dimissioni ufficiali dell’ex numero uno Paolo Zoppi e del segretario generale Ruggero Cesaretti, la società biancazzurra si è riorganizzato ed ha comunicato il nuovo assetto. Che, come si legge nella nota stampa diramata dal sodalizio folignate "punterà con decisione sul binomio composto da Alessandro Contardi e Marco Bianconi, i quali lavoreranno in sinergia per garantire solidità organizzativa e un rilancio ambizioso delle attività del club. Nel contesto del riassetto della governance, sotto la presidenza di Massimo Cori, il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto dall’avvocato Andrea Bisogni e dall’ex giocatore e già dirigente Roberto Pratelli, mentre la carica di direttore generale sarà ricoperta da Emanuele Maria Fornetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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