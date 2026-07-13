13-7-' 94 | Baggio ci porta in finale

Notizia in breve

Il 13 luglio 1994, l’Italia disputa una semifinale ai Mondiali negli Stati Uniti, giocata allo stadio di East Rutherford nel New Jersey. La partita si conclude con la vittoria contro la squadra avversaria e permette all’Italia di accedere alla finale del torneo. La gara si svolge circa 40 giorni dopo il raduno iniziale, che si è tenuto presso la Pingry School di Somerset Hill. La semifinale ha visto il contributo decisivo di un giocatore noto per aver portato la squadra alla finale.