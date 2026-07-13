13-7-' 94 | Baggio ci porta in finale
Il 13 luglio 1994, l’Italia disputa una semifinale ai Mondiali negli Stati Uniti, giocata allo stadio di East Rutherford nel New Jersey. La partita si conclude con la vittoria contro la squadra avversaria e permette all’Italia di accedere alla finale del torneo. La gara si svolge circa 40 giorni dopo il raduno iniziale, che si è tenuto presso la Pingry School di Somerset Hill. La semifinale ha visto il contributo decisivo di un giocatore noto per aver portato la squadra alla finale.
Il 13 luglio del 1994, l'Italia torna a giocare nel suo stadio, quello di East Rutherford, nel New Jersey, a poca distanza dal campo base fissato ormai 40 giorni prima alla Pingry School di Somerset Hill. Clima manco a dirlo di fuoco, si gioca alle 4 del pomeriggio, con 36 gradi all'ombra e oltre il 90 per cento di umidità, non si scherzava nemmeno allora. C'è la semifinale contro la Bulgaria di Stoichkov, anche a Sofia oggi la nostalgia dev'essere parecchio canaglia. È un'altra giornata nel segno di Roberto Baggio, 2 gol da antologia nei primi 25 minuti. Prima un'azione solitaria da rimessa laterale, chiusa con un destro secco dal limite dell'area, poi una botta al volo su un delizioso tracciante di Albertini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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