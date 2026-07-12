Una proposta di legge mira ad estendere le Zone Economiche Speciali alle aree montane del Nord Italia, attualmente limitate al Mezzogiorno. La proposta, presentata dalla Lega, ha ottenuto il sostegno di un consigliere regionale della Valchiavenna, che sottolinea la necessità di contrastare l’esodo verso la Svizzera. La misura coinvolgerebbe le zone di montagna e punta a favorire lo sviluppo economico locale.

Sondrio – Le Zone Economiche Speciali (Zes) vanno estese anche alle aree montane del nord Italia. È questa la ferma convinzione del consigliere Regionale, la valchiavennasca Silvana Snider dopo la proposta di legge presentata dalla Lega per estendere lo status di Zona Economica Speciale, oggi prevista solo nel Mezzogiorno, alle Regioni del Nord. Nella proposta di legge è prevista una dotazione economica indicativa di 3 miliardi di euro. Una mossa chiave per Sondrio. "L’estensione della Zona economica speciale alle aree transfrontaliere del Nord rappresenta una proposta concreta e particolarmente importante per la provincia di Sondrio, un territorio fragile che ogni giorno deve confrontarsi con la forte capacità attrattiva della vicina Svizzera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zes in montagna per frenare l’esodo: sfida alla Svizzera. La mossa delle Zone Economiche Speciali

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