C’è una canzone che, in questo Mondiale, è diventata la voce dei tifosi inglesi: Wonderwall degli Oasis. Come racconta il Times, la storia di come sia arrivata a essere l’inno dell’ Inghilterra comincia molto lontano dai campi: in un lunedì di marzo del 1995, nei Rockfield Studios in Galles, quando Noel Gallagher tirò fuori la chitarra acustica. All’inizio Liam liquidò il pezzo come troppo “reggae”; ma un fonico diciottenne, Nick Brine, capì subito che non lo era affatto. Wonderwall, l’intuizione del fonico. “Immaginai subito le gradinate, gruppi di persone che cantavano insieme”, ha raccontato Brine, oggi 49enne, ricordando il momento in cui sentì il ritornello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Wonderwall, l’inno dei tifosi inglesi al Mondiale: e il fonico che nel 1995 aveva già “visto” le curve cantarla

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England Fans Sing Wonderwall After Beating Mexico | World Cup 2026

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Temi più discussi: Come Wonderwall degli Oasis è diventata l'inno della nazionale inglese; Effetto 'Wonderwall': l'Inghilterra ha finalmente un inno decente per i Mondiali?; Perché Wonderwall degli Oasis è l'inno dell'Inghilterra ai Mondiali: nasce tutto da una playlist; Come Wonderwall è diventato l’inno della nazionale inglese ai Mondiali 2026.

Wonderwall è il nuovo inno dell'Inghilterra reddit

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