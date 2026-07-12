wimbledon sinner trionfa ancora

L’ultimo atto sull’erba, il più importante: Jannik Sinner contro Alexander Zverev per decretare chi sarà il vincitore del singolare maschile 2026 di Wimbledon. Una stretta di mano, sorrisi, prima di concentrarsi ed entrare sul campo Centrale del Championships londinese. Il numero uno del mondo insegue la sua seconda vittoria consecutiva di questo Slam, il tedesco la prima in assoluto. Sugli spalti, accompagnati dai figli George e Charlotte, sono presenti la principessa Kate Middleton e il principe William. Jannik vince anche il terzo set. 9° game: Sinner al servizio per vincere il set, palla corta e prima di servizio efficace valgono il 30-0. Poi arriva l’errore con il dritto di Zverev, sono tre i set point e Jannik chiude alla grande con un ace, 6-3 e due set a uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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