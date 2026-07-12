Wimbledon perché Sinner affronta uno Zverev diverso | Si vede è un altro giocatore Come può metterlo ancora ko

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev in finale a Wimbledon, dopo aver vinto nove incontri consecutivi contro di lui. Tuttavia, il tennista italiano, numero uno del mondo e favorito, ha sottolineato che Zverev sembra aver cambiato gioco e si mostra più competitivo. La partita si svolgerà sulla base di questa evoluzione, e la differenza di approccio del tennista tedesco potrebbe influire sull’esito dell’incontro.

Nove vittorie consecutive contro Alexander Zverev non bastano per sentirsi al sicuro. Jannik Sinner arriva alla finale di Wimbledon da numero uno del mondo e favorito, ma dall’altra parte della rete troverà un avversario diverso da quello dominato negli ultimi mesi. Il tedesco ha appena conquistato il Roland Garros, ha raggiunto per la prima volta la finale ai Championships e da lunedì diventerà numero 2 del ranking Atp. È il miglior Zverev di sempre, quello che finalmente ha spezzato il tabù Slam e che non entra più in campo con la sensazione di partire sconfitto. Per batterlo ancora, Sinner dovrà riproporre il tennis cinico e spietato mostrato contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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