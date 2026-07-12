Wimbledon è ancora di Sinner

Wimbledon rimane sotto il controllo del tennista italiano, che continua a detenere il titolo. Nel settore editoriale, il primo numero di una pubblicazione dedicata a Dylan Dog è disponibile in edicola dal 29 luglio, accompagnato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si sviluppa in due parti, offrendo un approfondimento sulla lunga storia del personaggio.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Accade tutto in meno di cinque minuti, dopo essere stati oltre due ore con il fiato sospeso, ammirando la versione migliore di Zverev di sempre. Sul 3-3 del terzo set, in perfetto equilibrio, Sinner annulla una palla break con una smorzata, con il tedesco che scivola perdendo l’appoggio del piede destro. Si potrebbe già leggere come un indizio. Nel game successivo le parti si invertono. Ma Zverev, complice un diritto finito chissà dove, è costretto a cedere la battuta e probabilmente anche molto altro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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SINNER alza il trofeo di Wimbledon: è lui il campione, ancora una volta!

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