Wimbledon 2026 p 14 | Sinner domina Djokovic

Durante la finale di Wimbledon 2026, il giocatore italiano ha battuto il numero uno del mondo in tre set, con i punteggi di 6-4, 6-4 e 6-4. La partita è durata circa due ore e si è conclusa con una vittoria netta. La prestazione del vincitore è stata considerata tra le migliori della sua carriera, con un dominio evidente durante tutto l'incontro.

Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon 2026 con una prestazione straordinaria, tra le migliori della sua carriera. Il n. 1 del mondo supera Novak Djokovic con un netto 6-4 6-4 6-4, in un match dominato dall’inizio alla fine e che avrebbe potuto avere un punteggio ancora più severo. Per Sinner è la sesta vittoria negli ultimi sette confronti con Djokovic. Domenica lo attende Alexander Zverev nella finale di Wimbledon, con un dato che fa impressione: l’azzurro ha vinto gli ultimi nove scontri diretti contro il tedesco. Analizziamo la semifinale, le chiavi tattiche del match, le prospettive della finale e tutto quello che c’è da sapere sul grande appuntamento di domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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