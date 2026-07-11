Durante il torneo di Wimbledon 2026, la principessa di Galles ha sfoggiato un semi-raccolto con lunghezze intrecciate, uno dei suoi stili preferiti. Accanto a lei, star e reali hanno mostrato vari look di capelli e trucco, alternando acconciature e tagli eleganti. Le giornate sono state caratterizzate da outfit curati e dettagli di bellezza, visibili tra gli spalti del prestigioso torneo.

La principessa di Galles ha sfoderato una delle sue acconciature predilette, un romantico semi-raccolto con lunghezze intrecciate. Ma non solo. Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è in pieno svolgimento. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo si conferma ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: il semi-raccolto regale di Kate Middleton e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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Wimbledon 2026: BEST Royal and Celebrity Looks | OSSA

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