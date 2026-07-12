La Vuelle tornerà a Carpegna per il ritiro precampionato dal 17 al 23 agosto. La squadra, che lo scorso anno aveva svolto la preparazione in città, questa volta si sposterà nel paese alle pendici di un monte noto agli appassionati di sport. Il nome sulla maglia, Carpegna Prosciutto, non c’è più, ma il legame con il luogo resta evidente. La presenza della formazione nel paese è stata annunciata ufficialmente.

Il nome sulle maglie, Carpegna Prosciutto, non c’è più, ma evidentemente il legame con il paese è rimasto se dopo un anno di assenza, in cui aveva svolto la preparazione in città, la Vuelle annuncia che tornerà a vivere il ritiro di precampionato nel paese alle pendici di un monte noto a tutti gli appassionati di sport. Un bel ritorno per la squadra biancorossa nella località che aveva già ospitato la preparazione estiva dal 2019 al 2024: quest’estate la squadra tornerà a Carpegna dal 17 al 23 agosto. Durante il ritiro, la truppa agli ordini dello staff guidato da coach Giorgio Valli si allenerà al palazzetto dello sport di Carpegna - con allenamenti aperti al pubblico - e alloggerà all’Hotel Ulisse, situato al centro del paese, rinsaldando così un rapporto che può funzionare, al di là del main sponsor che aveva favorito il legame. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, si torna a Carpegna. Ritiro dal 17 al 23 agosto

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