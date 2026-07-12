Volt e l’estate calda | Serve un piano clima
Il caldo estivo si fa sentire con temperature elevate, colpendo anziani, bambini, persone fragili, lavoratori all’aperto e famiglie in case difficili da raffreddare. Volt denuncia che, ogni volta che si discute di clima, si riceve come risposta che la sinistra strumentalizza la questione. La realtà è che il caldo persiste, senza che siano adottate misure concrete per affrontare il problema.
LUCCA "Ogni volta che si parla di clima, arriva la solita risposta: la sinistra strumentalizza. Ma intanto il caldo resta. Lo sentono gli anziani, i bambini, le persone fragili, chi lavora all’aperto e le famiglie che vivono in case sempre più difficili da raffrescare. Fantozzi parla di propaganda, noi preferiamo parlare di Lucca ": lo scrive in una nota Alessandro Bassetti di Volt Europa Lucca, dopo le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi sul caldo estremo e sul cambiamento climatico. "Dire che anche negli anni Sessanta grandinava d’estate – spiega – sposta solo il discorso. Certo, gli eventi meteo estremi sono sempre esistiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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